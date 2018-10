Freren. Braten mit Rotkohl, Apfelmus und Kartoffeln und ein Karamellpudding zum Nachtisch: Mit diesem Menü ist in Freren der zwölfte "Mittagstisch für alle" im südlichen Emsland gestartet. Mehr als 30 Gäste sind dazu in das Vitushaus gekommen, rund 40 Personen wollen ehrenamtlich helfen.

"Ich bin Rentnerin, ich habe Zeit und ich finde, dass dies ein gutes Projekt ist." Adele Bruns hat durch eine Mitteilung im Sonntagsbrief der Pfarreiengemeinschaft von dem Projekt erfahren. Für sie stand sofort fest, dass sie sich dort engagieren wollte: "Es gibt sicher Senioren, die sich lieber selbst zu Hause etwas kochen wollen. Viele genießen aber auch das Essen in der Gemeinschaft, wollen sich mit anderen unterhalten und neue Leute kennenlernen."

40 ehrenamtliche Helfer

Und so gehört Adele Bruns am Premierentag zum vierköpfigen, ehrenamtlichen Team, welches für die Bewirtung der Gäste zuständig ist. Insgesamt haben knapp 40 Personen aus der ganzen Samtgemeinde ihre Mithilfe angeboten. "Damit ist jeder nur zwei Mal pro Jahr zu einem Dienst eingeteilt und die Arbeit verteilt sich auf viele Schultern", berichtet Anneliese Heymann, die als hauptamtliche Katechetin in der Seniorenpastoral der Pfarreiengemeinschaft gemeinsam mit der Ehrenamtlerin Elisabeth Bischoff dieses Projekt professionell begleitet.





So wird der gemeinsame Mittagstisch ab sofort an jedem zweiten Mittwoch im Monat im barrierefreien Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde St. Vitus in der Goldstraße 17 in Freren angeboten. Zunächst bis zum März kommenden Jahres. "Bei einem solch großen Interesse wie heute müsste es aber klappen, dass dies eine dauerhafte Einrichtung wird", freute sich Heymann über die große Resonanz zum Start. Entstanden ist das sogenannte Tandem-Projekt aus der Bürgerbefragung Generation 60+ heraus, 769 Personen dieser Altersgruppe hatten sich dabei Ende 2017 zu ihrer Lebenssituation, ihren Interessen und Wünschen geäußert.

Essen ist frisch zubereitet

Einmal im Monat können sich nun also auch in der Samtgemeinde Freren Personen jeden Alters und jeder Konfession im Vitushaus zum Essen an liebevoll eingedeckten Tischen treffen. Frische Blumen und Teelichter stehen auf den Tischen, das Essen wird in vorgewärmten Porzellanschüsseln serviert und die Wasserkaraffen sind mit Zitronenscheiben garniert. Die Helfer haben an alles gedacht.

"Und vor allem können unsere Gäste auch bekannte und neue Mitbürger treffen und ins Gespräch kommen. Das ist ein wichtiger Aspekt dieses Projektes. Aber auch das Essen soll natürlich schmecken", erklärte Heymann in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Zur Premiere kam das frisch zubereitete Menü aus der Klosterküche in Thuine. Im Wechsel wird es aber auch von einem örtlichen Gastronomiebetrieb sowie den Küchen des Weiterbildungsbetriebes Deula sowie des Elisabeth-Krankenhauses in Thuine angeliefert werden.

Gäste berichten aus der Samtgemeinde

Ähnlich dem bereits im Jahr 2014 gestarteten Mittagstischangebot im Dorfgemeinschaftshaus im Lingener Ortsteil Holthausen-Biene sollen künftig auch Vertreter örtlicher Vereine oder Einrichtungen Neues aus der Samtgemeinde berichten und auch für eine Diskussion bereit stehen – in Holthausen wird von dieser Möglichkeit seit 2017 rege Gebrauch gemacht.

Das Angebot in Freren ist dabei im südlichen Emsland der inzwischen zwölfte ehrenamtlich angebotene Mittagstisch. Laut einer Umfrage unter den Kommunen in der Region gibt es derartige Angebote in unterschiedlicher Ausrichtung und von einmal monatlich bis zu vier Mal wöchentlich (Holthausen) mittlerweile in Emsbüren, Freren, Lengerich, Lingen, Lünne und in Spelle. In Salzbergen laufen derzeit Überlegungen, ein solches Angebot wieder einzuführen. In der Nachbarkommune Wietmarschen gibt es ein solches Angebot nach Aussage des stellvertretenden Verwaltungschefs Martin Osseforth derzeit nicht.