Tier ausgewichen: Pkw-Fahrer in Messingen schwer verletzt MEC öffnen

Schwer verletzt wurde ein 23-Jähriger nach Angaben der Polizei bei einem Unfall in Messingen. Symbolfoto: Michael Gründel

Messingen. Ein 23-jähriger Mann aus Lünne ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in der Brümseler Straße in Messingen schwer verletzt worden.