An den Diskussionen zur Zukunft der Dorfgemeinschaft in Messingen haben sich auch viele junge Leute beteiligt und viele Vorschläge gesammelt. Foto: Carsten van Bevern

Messingen. Auch in der Zukunft für ein lebendiges Dorfleben zu sorgen ist Ziel vom Emsland Dorfplan. An diesem Modellprojekt nimmt seit Anfang 2018 auch die Gemeinde Messingen teil. Nach vielen kreativen Treffen soll der erarbeitete Dorfplan am 9. August im Gasthof Thünemann vorgestellt werden.