Mit Kies beladener Lkw in Freren verunglückt

Mit Kies beladen war dieser Lastwagen, der am Freitagvormittag auf der Straße Sunderberg in Freren von der Straße abkam. Verletzt wurde niemand. Foto: Hermann Bojer

Freren. Ein mit Kies beladener Lastwagen ist am Freitag gegen 10.50 Uhr auf der Straße Sunderberg in Freren von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Verletzt wurde niemand.