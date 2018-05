Baumschule Buten mit Start in Thuine zufrieden MEC öffnen

Buten aus Geeste hat den einstigen Gartenbaubetrieb Meiners in Thuine übernommen (v.l.) SG-Bürgermeister Godehard Ritz, Verkaufsleiter Andreas Niermann, die Thuiner Bürgermeister Hans Herbers und Karl-Heinz Gebbe sowie Doris und Wilhelm Buten.Foto: Carsten van Bevern

Thuine. Mit seinem Start am neuen Standort in Thuine ist Wilhelm Buten zufrieden: Seit dem 1. März betreibt er auf dem ehemaligen Außengelände der „Landidylle Thuine“ und vormals Blumen Meiners einen Verkaufsstandort seines in Geeste/Osterbrock ansässigen Betriebes „Buten Baumschulen & Gartengestaltung“.