Politik, Geschichte und Erdkunde im Unterricht

Politik, Geschichte und auch Erdkunde werden in Niedersachsen an Oberschulen jeweils eine Stunde pro Woche unterrichtet. Im Bereich Geschichte wird dabei von Klasse 5 bis 10 die Geschichte von der Frühzeit bis zur Gegenwart behandelt. So werden in der Jahrgangsstufe 9 der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg behandelt, in der 10 folgt die neue deutsche Geschichte mit der Teilung und der deutschen Einheit.

Politik wird erst ab Klasse 7 unterrichtet. Themen sind: Demokratie, Wahlen, Umweltpolitik, Soziale Sicherheit, Mitbestimmung, EU, Internationale Sicherheit und Extremismus.

In Erdkunde wird mit dem Nahraum angefangen. Niedersachsen, Deutschland, Europa und die Welt schließen sich an. In den höheren Klassen folgen Themen wie Naturkatastrophen, Tourismus, Hungergebiete, die weltweite Bevölkerungsentwicklung oder der Klimawandel.

Ergänzt wird der Lehrplan in Freren immer wieder durch aktuelle Themen und zum Beispiel jüngst durch eine Fahrt zur Gedenkstätte Esterwegen. Und auch die jährliche Abschlussfahrt der zehnten Klassen nach Berlin hat an der Franziskus-Demann-Schule mit dem Besuch von Bundestag und Bundesrat, dem Stasigefängnis in Hohenschönhausen und dem KZ Sachsenhausen eine stark historisch-politische Ausrichtung. vb