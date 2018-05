Messingen. Wie kann ein lebenswertes Miteinander in den kleineren Orten im Emsland auch künftig gelingen? Ideen dafür haben rund 40 Messinger aller Altersgruppen im Rahmen des „Emsland Dorfplan“-Zukunftsprojektes entwickelt.

Wie kann das Zusammenleben in Messingen im Jahr 2025 aussehen und durch welche Projekte kann die Lebensqualität weiter gesteigert werden? Seit Anfang 2018 läuft zur Beantwortung unter anderem dieser Fragen im Ort ein Bürgerdialog zur Erarbeitung von Vorschlägen. Mögliche Projekte sind jetzt im Rahmen der zweiten Arbeitskreissitzung im Antoniushaus konkretisiert worden.

Barrierefreie Gehwege

Die Vorschläge sind breit gefächert und reichen von der Schaffung von Mietwohnungen sowohl für Senioren als auch für Single-Haushalte, über die Verbesserung des Mobilfunkempfangs im Ort bis hin zur Schaffung eines Treffpunktes für Jung und Alt. Auch einen besseren öffentlichen Personennahverkehr oder eine Koordinierung von Mitfahrgelegenheiten zum Beispiel durch eine sogenannte Mitfahrer-Bank oder eine Mitfahrer-App steht bei den Bürgern hoch im Kurs.

Auch eine Grünfläche im Ort, mehr Verständnis für die Belange der mehr als 30 Landwirte im Ort, barrierefreie Geh- und Radwege, die Sicherung von Kindergarten und Grundschule bis hin zur Einrichtung eines Kletterparks oder eines Badesees stehen auf der Wunschliste zumindest einiger Messinger Bürger.

Weitere Bürgerbeteiligung

„So macht Gemeindearbeit Spaß. Es ist toll, was wir hier im Dialog auf die Beine gestellt haben“, freute sich Bürgermeister Ansgar Mey. Eigentlich dürfte ein solches Projekt nie zu Ende gehen,“ bedankte er sich auch bei den Moderatoren der Veranstaltung, Hilke Wiest und Michael Ripperda von der Lingener Agentur Pro-t-in.

Beide werden nun für die im August geplante Abschlussveranstaltung aus allen Vorschlägen eine aktualisierte Collage zusammenstellen. „Diese soll anschließend im Ort gezeigt werden. Die Vorschläge sollen damit weiter präsent sein und nicht in irgendeiner Schublade verschwinden. Denn das Projekt soll natürlich auch ohne unsere Moderation weitergehen“, erklärte Michael Ripperda.

Dafür will auch der Bürgermeister sorgen. „Wir haben hier viel auf Papier gebracht, das möchten wir nutzen. Und wir wollen diese Vorschläge nicht nur im Gemeinderat diskutieren, sondern Arbeitskreise bilden, in denen sich alle Bürger weitter engagieren und an der Umsetzung einzelner Projekte mitwirken können“, kündigte Ansgar Mey an.

Anzeige Anzeige

Wobei es laut Mey auch schön wäre, wenn durch diesen Prozess künftig noch mehr Bürger Interesse an der Gemeindepolitik hätten: „Unsere Ratssitzungen sind auf jeden Fall immer öffentlich, alle Bürger sind dazu herzlich eingeladen.“