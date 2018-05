Andervenne. 2014 ist in Andervenne ein großes Kindergarten- und Schulfest gefeiert worden. Vier Jahre später wird es am 17. Juni 2018 wieder soweit sein: Pünktlich zu diesem Festtag und passend zum Thema „Kräutergarten“ ist jetzt der neue Schulgarten fertiggestellt worden.

Drei große Hochbeete, eine Kräuterspirale, viel Platz zum Sitzen und zum Arbeiten: Auf dem Gelände der Grundschule ist in den vergangenen Wochen ein gärtnerisches Kleinod entstanden. Ergänzt wird der Garten zudem durch eine kleine Wildblumenwiese. „Der Garten ist richtig schön geworden“, freut sich Birgit Feld, die Vorsitzende des gemeinsamen Fördervereins „Kleine Leute“ für den Andervenner Kindergarten und die Grundschule, bei der offiziellen Einweihung. Neben dem Förderverein haben das Energieunternehmen Innogy und der Wasserverband Lingener Land durch ihre Spenden die Umgestaltung des Schulgeländes ermöglicht.

Kräuter und Gemüse für die Koch-AG

Genutzt wird der vom örtlichen Galabau-Unternehmen Reisinger angelegte Garten ebenso wie sein Vorgänger von den 36 Kindern der aktuell aus zwei sogenannten Kombiklassen bestehenden kleinen Grundschule; gepflegt wird er zudem von Elke Wagemester. Die Kräuter, das Gemüse und die Kartoffeln werden auch gleich bei der nachmittäglichen Koch-AG in der Schule verwendet. Noch mehr Kinder werden dabei im kommenden Jahr den Garten pflegen können, wie Schulleiterin Marita Löckner berichtet: „Im nächsten Schuljahr werden wir wieder mehr Schüler haben und daher auch drei Klassen einrichten können.“

Kita-Neubau in Planung

Dass es in Andervenne bald wieder mehr Grundschüler geben wird verdeutlicht schon ein Blick in den benachbarten und eng mit der Schule kooperierenden Kindergarten. „Mit 25 Kindern sind wir momentan voll belegt“, erklärt die Kita-Leiterin Sylvia Ohmann. Zudem besuchen derzeit zwölf Kinder die im gegenüber der Kita gelegenen Andreashaus eingerichteten Großtagespflege, da in der kleinen und schon etwas älteren Kita kein Platz mehr dafür war. Aus diesem Grund wird in Andervenne derzeit in direkter Nachbarschaft der Schule auch der Neubau eines zweigruppigen Kindergartens geplant. Nach Angaben des Frerener Samtgemeindebürgermeisters Godehard Ritz wird derzeit an der Finanzierung des für die kleine Gemeinde großen Projektes gefeilt.

Aktiver Förderverein

Der Schulgarten war dabei auch für den 2004 gegründeten und aktuell 55 Mitglieder zählenden Förderverein ein größeres Projekt. In jüngster Zeit ermöglichte der Verein aber für die Kita bereits die Anschaffung von verschiedenen Spielfahrzeugen, eines Matschtisches und neuer Bälle für das Bällebad. Durch den Verkauf von selbst produzierter Waren auf verschiedenen Märkten finanziert der Verein zudem regelmäßig verschiedene Präventionskurse, Theater- und Museumsfahrten und jüngst eine zweitägige Schulfahrt zur Baccumer Mühle.