Für die Ausbildungsplatzbörse am 16. Mai 2018 werben Vertreter der der Franziskus-Demann-Schule Freren, der Oberschule Lengerich und der Antoniusschule Thuine. Foto: Franziskus-Demann-Schule

Freren. Drei Frerener Schulen arbeiten Hand in Hand, wenn es darum geht, ihren Schülern einen guten Start in die Ausbildung zu ermöglichen. Dazu zählt eine Ausbildungsplatzbörse am 16. Mai 2018 von 16 bis 18.30 Uhr in der Franziskus-Demann-Schule.