Das Schützenhaus in Andervenne ist komplett saniert und zu einem multifunktional nutzbaren Raum umgestaltet worden. Foto: Heinz Krüssel

Andervenne. Rechtzeitig zum Fest des Schützenvereins St. Hubertus Andervenne ist die Sanierung der Schützenhalle nach viermonatiger Bauzeit Anfang Mai 2018 abgeschlossen worden. Zur Eröffnung hatten die künftigen Hauptnutzer, der örtliche Schützenverein sowie die Theatergruppe Andervenne, zahlreiche Gäste geladen, die am Bau oder als Geldgeber an maßgeblich am Projekt beteiligt waren. Auch die Schule, die Kita und weitere Vereine können den für rund 150 Personen ausgelegten multifunktionalen Raum künftig verstärkt nutzen.