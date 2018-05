Bürgermeister Ansgar Mey – hier bei der Auftaktveranstaltung – würde sich auch am 8. Mai bei der zweiten Arbeitskreissitzung über viele aktive Mitbürger freuen. Archivfoto: Heinz Krüssel

Messingen. Auch in der Zukunft für ein lebendiges Dorfleben zu sorgen ist Ziel vom Emsland Dorfplan. An diesem Projekt nimmt seit Anfang 2018 auch die Gemeinde Messingen teil. Alle Interessierten sind am Dienstag, 8. Mai, um 19 Uhr zur zweiten Sitzung des Arbeitskreises in das Antoniushaus eingeladen.