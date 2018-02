St. Servatius – die wechselvolle Geschichte einer Kirche

Die 1400 Mitglieder der katholischen St. Servatius-Kirchengemeinde in Beesten können auf eine wechselvolle Geschichte ihrer Gemeinde und ihrer markanten Kirche zurückschauen. Die verschiedensten Bauabschnitte sind dabei noch heute zu erkennen.

So stammt die frühere Sakristei, die heutige Kriegergedächtniskapelle, aus dem 13. Jahrhundert und ist damit der älteste Teil und „Ur-Kapelle“ der Beestener Pfarrkirche. Zunächst stand in Beesten nach Angaben von Kirchenvorstandsmitglied Heinrich Herbers wohl auch eine Kapelle auf einer Insel in der Großen Aa.

Das Kirchspiel Beesten entstand dabei um 1200 nach Vereinigung des Ortes mit den Bauernschaften Schardingen und Talge-Wilsten. Die heutige Kirche war anfangs wohl eine kleine romanische Kirche in Ost-West-Ausrichtung. Nach einer Gotisierung wurde die Kirche in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Ost- und Südrichtung erheblich erweitert – zwei sogenannte Sterngewölbe und ein Chor mit gotischen Fenstern zeugen laut dem kleinen Kirchenführer noch heute davon.

Spannend ist die Gemeinde- beziehungsweise Glaubensgeschichte in dieser Zeit, so haben die Beestener schon um 1540 unter der Herrschaft des Grafen Konrad von Tecklenburg schon für etwa zehn Jahre der protestantischen Religion angehört, nach 1546 wurden die früheren religiösen Verhältnisse wieder hergestellt.

Zeitweise Simultankirche

Ab 1674 wurde die Ausübung der katholischen Religion auf dem Gebiet der Grafschaft Lingen aber komplett untersagt und die Beestener Katholiken folgten ihren ausgewiesenen Geistlichen und errichteten bei Hopsten auf dem Hof Luster eine sogenannte Notkirche . Ab 1718 durften in Beestener Privathäusern wieder katholische Gottesdienste gefeiert werden, 1729 wurde auf dem heutigen Hof Lonnemann auch eine Notkirche eingerichtet.

Unter hannoverscher Herrschaft wurde die Dorfkirche zwischen 1825 und 1857 als Simultankirche sowohl von Katholiken als auch von reformierten Christen genutzt. Anschließend übernahm die katholische Kirche wieder das Gebäude. Und die Gemeinde wuchs stetig, sodass die Kirche 1874 erweitert werden musste. Im Zuge dieser Erweiterung entstand auch ein neuer 50 Meter hoher Turm. Dieser wurde 1897 von einem Blitz getroffen und brannte komplett aus. Alle Glocken gingen dabei zu Bruch, darunter zwei aus dem 16. Jahrhundert.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde wuchs weiter und so erfolgte in der NS-Zeit 1936/37 eine weitere Kirchenerweiterung. Eingeweiht wurde sie am 18. Mai 1937 durch den Osnabrücker Bischof Wilhelm Berning.

Letzte große Baumaßnahmen war 1980 die Renovierung des Kircheninneren und von 1986 bis 1990 nach einem Sturmschaden die Komplettsanierung des Kirchturms. 2012 wurde schließlich das Ziegeldach der Erweiterung aus dem Jahr 1936 erneuert – auch als Vorbereitung für die jetzt anstehende Innenrenovierung.