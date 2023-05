Eine Baustelle befindet sich an der Stelle in Emsbürens Ortsmitte, wo der Emsländische Hof gestanden hat. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Wohnungen und Gewerbe Baustelle Emsländischer Hof: So verändert sich Emsbürens Ortskern Von Thomas Pertz | 15.05.2023, 07:21 Uhr

Reich an Geschichte und Geschichten ist das Hotel „Emsländischer Hof“ in der Ortsmitte von Emsbüren. Das Gebäude gibt es nicht mehr. Aktuell entsteht etwas Neues auf dem Areal, das aber in einem Detail auch an vergangene Zeiten erinnern wird.