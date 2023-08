Am frühen Samstagmorgen Waschmaschine verursacht Feuer in Café in Emsbüren Von Mirco Moormann | 26.08.2023, 10:04 Uhr Die Feuerwehr war mit 35 Personen im Einsatz. Symbolfoto: David Inderlied/dpa up-down up-down

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist eine Waschmaschine in einem Café in Emsbüren in Brand geraten. Dies führte zu einem Feuerwehreinsatz.