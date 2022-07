Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot (Symbolfoto) up-down up-down Polizei sucht Zeugen Vierköpfige Bande bestiehlt Aldi in Emsbüren Von Kristina Müller | 20.07.2022, 13:59 Uhr

In einer Aldi-Filiale in Emsbüren ist es am Dienstag, 12. Juli, zu einem bandenmäßigen Ladendiebstahl gekommen.