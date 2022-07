Bei ihrem Arbeitgeber fühlt sich die Spanierin wohl. Die Probleme, die einige ihrer Landsleute im Restaurant „Dragos“ am Freizeitsee in Lohne gehabt haben , hat Wilisch Ramirez mitbekommen. Es habe sich nicht gut angehört, was von dort berichtet worden sei. Sie selbst bleibt sowohl in der Aselager Mühle als auch im Landhotel Stähle von diesen Schwierigkeiten verschont. Im Gegenteil – Wilisch Ramirez fühlt sich gut behandelt.

„Meine Kollegen haben mich gut aufgenommen, helfen mir bei der Sprache, der Arbeit und auch beim Einkaufen“, freut sie sich. Das sei wie in einer kleinen Familie. Auch die Ausbildung in der Schule klappe gut. „Verstehen und Sprechen gehen, nur mit dem Schreiben gibt es noch Probleme.“ Zweimal wöchentlich nimmt die 28-Jährige nach der Berufsschule an einem Sprachkurs teil.

Mittlerweile hat Wilisch Ramirez eine kleine Wohnung im vier Kilometer entfernten Bad Bentheim bezogen. „Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit.“ Erste Erfahrungen mit „typisch deutschen“ Problemen hat die Spanierin auch schon gemacht. „Hier gibt es so viele Formulare, und die kann man alle immer nur falsch ausfüllen“, beschreibt sie ihre Begegnungen mit der Bürokratie. Aber ihr Ausbilder Marc Heckmann-Brünen und ihre Betreuerin Christina Ransmann von der „ Ems-Achse “ würden sie beim Papierkram gut unterstützen.

Und auch der öffentliche Nahverkehr könnte laut Wilisch Ramirez besser sein. „Wenn ich Freunde in Herzlake besuchen will, ist das von Bad Bentheim aus ganz schwierig.“ In ihrem Heimatort, der 800000-Einwohner-Stadt Valencia an der spanischen Mittelmeerküste fahren Busse, Metro und Züge im Minutentakt, und die Entfernungen sind geringer.

Dort warten auch ihr Freund und ihre fast drei Jahre alte Tochter Valeria auf Wilisch Ramirez. Doch die Spanierin hat Pläne. „Derzeit macht mein Freund einen Deutschkurs. Ich hoffe, die ‚Ems-Achse‘ findet für ihn nächstes Jahr einen Ausbildungsplatz im Bereich Bautechnik.“ Dann wäre die kleine Familie wieder vereint.