Eine Person in Auto eingeklemmt Schwerer Unfall auf A31 bei Emsbüren: Rettungshubschrauber im Einsatz Von Philip Jesse | 21.06.2023, 18:22 Uhr

Auf der A31 zwischen Emsbüren und Lingen in Fahrtrichtung Emden kam es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall. Polizei und Rettungskräfte sind aktuell am Unfallort im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.