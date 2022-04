An den Türschlössern der Liudger-Schule sowie der Schwimmhalle haben sich unbekannte Täter in Emsbüren zu Schaffen gemacht. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Achim Scheidemann Polizei sucht Zeugen Türschlösser an Schule und Schwimmhalle in Emsbüren beschädigt Von Christian Belling | 23.04.2022, 09:56 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich in Emsbüren in der Hanwische Straße zwei Sachbeschädigungen ereignet.