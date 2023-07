Tim Kappenberg hat sichtlich Freude am Motorsport auf der Kartbahn in Emsbüren gefunden. Foto: Sebastian Hamel up-down up-down Alle sollen Spaß haben Neueröffnung in Emsbüren: Trotz Handicap auf die Kartbahn Von Sebastian Hamel | 04.07.2023, 16:39 Uhr

Graue Wolken und Nieselregen bestimmen am Samstagvormittag das Wetter im Emsland, und doch haben zahlreiche Motorsportler den Weg nach Emsbüren gefunden: Dort ist am ersten Juliwochenende die Kartbahn an der Schmiedestraße wiedereröffnet worden.