Die AM Projektentwicklung in Meppen ist verantwortlich für die Entwicklung, Architektur und Bauleitung des Neubauvorhabens von Packners. Foto: AM Projektentwicklung up-down up-down Projektentwickler aus Meppen So wächst Wellpappenspezialist Packners an der A30 in Emsbüren Von Thomas Pertz | 28.04.2023, 18:30 Uhr

80 Millionen Euro investiert Packners, Spezialist für Wellpappenverpackungen, an seinem neuen Standort in Emsbüren. Inzwischen sind die Baufortschritte am Autobahnkreuz der A30 undA31 unübersehbar. Ganz vorn mit dabei ist der Meppener Projektentwickler AM.