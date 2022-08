Rund 1.900 weitere Schweine können geschlachtet werden. FOTO: Andre Havergo up-down up-down Transport möglich Schweinepest im Emsland: Weitere Schlachtgenehmigungen erteilt Von Thomas Pertz | 05.08.2022, 16:41 Uhr

Für weitere rund 1.900 Mastschweine aus der wegen des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in Emsbüren im Emsland eingerichteten Sperrzone sind Schlachtgenehmigungen in Geldern (Nordrhein-Westfalen) erteilt worden. Das hat das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Freitag mitgeteilt.