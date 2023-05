Steinhaufen als Unterschlupf: Förster Arno Fillies erklärt, welche Maßnahmen für die Eidechsen im Vorfeld des Schleusenbaus in Emsbüren umgesetzt wurden. Foto: Carl Hesebeck up-down up-down Neuer Lebensraum Schleusenneubau: Wo Echsen in Emsbüren ein Exil gefunden haben Von Carl Hesebeck | 16.05.2023, 09:02 Uhr

Wenn sich Kröten und Frösche im Frühjahr auf den Weg zu ihren Laichgewässern machen, werden an stark befahrenen Straßen Amphibienzäune aufgestellt. Unweit der Schleuse Hesselte in Emsbüren steht seit Jahren ein solcher Zaun. Was es damit auf sich hat, erklärt Förster Arno Fillies.