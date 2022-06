Gastgeber zum Auftakt: Concordia Emsbüren – hier mit Peter Sabel. FOTO: Doris Leißing Saisonstart mit Südkreis-Derby zwischen Emsbüren und Laxten Ähnliche Zielsetzungen Von Holger Wendt | 04.08.2011, 16:01 Uhr

Mit ähnlichen Zielsetzungen gehen Concordia Emsbüren und Olympia Laxten in die neue Spielzeit. Mit dem Südkreis-Derby zwischen diesen beiden Mannschaften wird am heutigen Freitag um 19 Uhr die Saison 2011/12 in der Fußball-Bezirksliga eröffnet.