Bilder und Video vom Umzug Tausende beim Karneval: Rosenmontagszug ist zurück in Emsbüren Von Thomas Pertz | 20.02.2023, 17:43 Uhr | Update vor 39 Min.

Fast genau drei Jahre nach dem letzten Rosenmontagszug in Emsbüren am 24. Februar 2020 war es endlich wieder soweit: „Kespel Helau“, hieß es Rosenmontag an vielen Ecken im Ort.