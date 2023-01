Der Rosenmontagsumzug kehrt nach Corona-Pause nach Emsbüren zurück. Die Strecke jedoch wird eine andere sein. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Bislang 60 Wagen angemeldet Rosenmontagsumzug in Emsbüren kehrt mit neuer Strecke zurück Von Thomas Pertz | 29.01.2023, 15:29 Uhr

Kann sein, dass es am 20. Februar regnet in Emsbüren. „Bonbons regnen“ wird es aber auf jeden Fall. „Wir pfeffern ordentlich was raus“, kündigt Hermann Bünker vom Vorstand der Karnevalsgesellschaft Kespel Emsbüren (KKE) an. Und er hat Neuigkeiten zum Ablauf des Zuges.