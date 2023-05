Die Gelben Tonnen sind in der Straße Am Nattenberg in Emsbüren nicht geleert worden. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Firma weist Kritik zurück Nachbarn genervt: Remondis lässt Wertstofftonnen in Emsbüren stehen Von Thomas Pertz | 03.05.2023, 16:03 Uhr

Zum wiederholten Mal hat der Entsorgungsbetrieb Remondis in der Straße Am Nattenberg in Emsbüren die gefüllten Wertstofftonnen am Abholtag stehen gelassen. Anwohner Franz Rosen und seine Nachbarn sind inzwischen ziemlich genervt. Remondis wehrt sich.