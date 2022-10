Unter anderem Polizisten wurden durch die Farbschmierereien am Rathaus in Emsbüren beleidigt. Daher ermittelt der Staatsschutz. Foto: Polizei Emsland up-down up-down Staatsschutz ermittelt Rathaus- und Polizeigebäude in Emsbüren durch Graffiti beschädigt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 18.10.2022, 12:04 Uhr

In der Nacht zu Dienstag ist das Rathaus in Emsbüren, in dem sich auch die Polizei befindet, durch Graffiti schwer beschädigt worden. Nun ermittelt der Staatsschutz der Polizei Emsland, da der Inhalt der Farbschmierereien es in sich hat.