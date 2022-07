Nach seinen Angaben hatte es in dem Wohnheim am Richters Esch einen Streit gegeben. Daraufhin habe der Bewohner in einem Zimmer Feuer gelegt, das sich dann ausgebreitet habe. Der Sachschaden liege vermutlich bei rund 100000 Euro.

Wie online in der Nacht zum Montag berichtet, war das Feuer in dem Flüchtlingswohnheim am späten Sonntagabend ausgebrochen. Ein Mann wurde nach ersten Angaben der Feuerwehr mit leichter Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.Der Alarm wurde um 23.03 ausgelöst. In dem Wohnheim sind nach Angaben der Polizei 55 Personen gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Emsbürener Feuerwehr vor den beiden Gebäuden in der Straße Richters Esch eintrafen, brannte es im vorderen Bereich des Hauses, das zur Straße liegt. Die Flammen schlugen aus dem Dach und aus den Fenstern. Die Bewohner des Hauses hatten sich nach draußen ins Freie retten können, darunter viele Kinder.

Die Schnelle Eingreifgruppe, bestehend aus Kräften des DRK aus Lingen, Elbergen und Salzbergen, kümmerte sich um die Flüchtlinge, darunter auch Kleinkinder und Säuglinge. Sie hatten ein Zelt aufgebaut. Nach Auskunft des DRK wurden die Flüchtlinge zunächst in der Turnhalle an der Waldschule in Leschede untergebracht.

Die Feuerwehr Emsbüren war mit acht Fahrzeugen und 45 Mann Besatzung vor Ort, außerdem die Feuerwehr Lingen mit zehn Einsatzkräften, einer Drehleiter und mit einem weiteren Gruppenfahrzeug.