Sonnenlicht können die Bifazial-Module auf dem Hallendach der Spedition Boll von beiden Seiten aufnehmen. Sie erzeugen knapp 265.000kWh/Jahr Solarstrom. FOTO: Ingenieurbüro Böker Strategie für mehr Nachhaltigkeit Deshalb machen die Logistiker von Boll in Emsbüren ihren Strom selbst Von Thomas Pertz | 19.04.2022, 15:21 Uhr

Mit einer neuen Photovoltaikanlage will der emsländische Logistikdienstleister Boll zukünftig in Emsbüren den Eigenbedarf an Strom decken. Welche Strategie damit verbunden ist, erläuterte Gesellschafter Ulrich Boll.