Anlagen für Photovoltaik sollen bevorzugt an Autobahnen und Eisenbahnschienen entstehen. Symbolfoto: imago-images Anlagen an A31 und Bahnlinie Photovoltaik auf Freiflächen: So macht es die Gemeinde Emsbüren Von Thomas Pertz | 30.03.2023, 06:21 Uhr

Der Bund macht Tempo beim Thema Freiflächen für Photovoltaik-Anlagen. Und hat dabei die Ränder an den Autobahnen und Eisenbahnschienen entdeckt. Was das für die Kommunen im Emsland bedeutet, wird am Beispiel der Gemeinde Emsbüren deutlich.