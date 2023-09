Wohnhaus bleibt verschont Pferde gerettet: Stalldach brennt in Emsbüren komplett ab Von Hermann Bojer | 15.09.2023, 16:58 Uhr Das Dach wurde beim Brand komplett zerstört. Foto: Hermann Bojer up-down up-down

Ein Feuer ist am Freitagnachmittag in einem Stall in Emsbüren ausgebrochen. Kurz zuvor waren noch zehn Pferde darin.