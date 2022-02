Auf dem Areal zwischen der Pflegeeinrichtung Elisabethhaus und dem Heimathof in Emsbüren entsteht ein Baugebiet. FOTO: Thomas Pertz Gemeinde sucht Baugrundstücke Für Emsbüren „viel zu wenig“: Nur noch 14 freie Bauplätze Thomas Pertz | 23.02.2022, 12:07 Uhr | Von| 23.02.2022, 12:07 Uhr | 1 Leserkommentar

Zwar lässt sich das Angebot an freien Baugrundstücken in Emsbüren nicht an einer oder zwei Händen abzählen, aber mehr als drei sind auch nicht notwendig. Bürgermeister Markus Silies, seit 1. November 2021 im Amt, sieht dringenden Handlungsbedarf.