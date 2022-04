Das Bibliotheksteam der Liudger-Realschule Emsbüren stellt sich vor: Zehntklässler sind für die mehr als 1200 Medien mitverantwortlich. FOTO: Anne Bremenkamp Moderne Schülerbibliothek eingeweiht Emsbüren Lesen macht in der Liudger-Realschule Schule Von Anne Bremenkamp | 03.04.2011, 13:06 Uhr

Schockt Eure Eltern – leiht ein Buch: Solche Zustände sind an der Liudger-Realschule in Emsbüren nicht zu befürchten. Denn es ist der Schule ein Anliegen, die Freude am Lesen zu wecken. Mit der Einweihung der Schülerbibliothek ist man diesem Ziel einen entscheidenden Schritt näher gekommen.