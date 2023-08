Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, 26. August 2023, gegen 1.50 Uhr, wie die Polizei meldet. Ein 22-jähriger Fahrer eines VW ID 4 fuhr auf der Ahler Straße aus Salzbergen kommend in Richtung Emsbüren. Dabei kam er in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in den Graben neben der Fahrbahn geriet.

Infolgedessen überschlug er sich mit dem Fahrzeug und kam seitlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der augenscheinlich alkoholisierte Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab 0,68 Promille. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges wurde die Ahlder Straße voll gesperrt. Vor Ort war die Feuerwehr Emsbüren mit 4 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften, sowie Rettungsdienst und Polizei.