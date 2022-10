Landwirt Karl Hövels lag mit seinem Hof in Ahlde innerhalb der Sperrzone, die nach dem punktuellen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem anderen Betrieb in Emsbüren Anfang Juli angeordnet und am 5. Oktober wieder aufgehoben wurde.

