Gibt es nicht genug Betreuungsplätze in der Kita St. Elisabeth oder einer der fünf anderen Kitas in Emsbüren, entscheidet fortan ein Kriterienkatalog, welches Kind aufgenommen wird. FOTO: Ludger Jungeblut up-down up-down Transparenz durch Kriterienkatalog Kita-Plätze in Emsbüren: Im Zweifel entscheidet nun ein Punktesystem Von Ludger Jungeblut | 24.06.2022, 11:47 Uhr

Bekommen Eltern für ihr Kind keinen Platz in der Wunsch-Kita, kann das für Ärger sorgen. Mit Transparenz begegnen will dem die Gemeinde Emsbüren: Gibt es zu vielen Bewerbungen in einer Kita, entscheiden nun sieben Kriterien.