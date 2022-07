Über das Ausmaß des Brandes konnten die Beamten in Lingen zunächst keine Auskunft geben. Zwei anfangs vermisste Personen hätten sich aber nicht in der Unterkunft aufgehalten. Das habe eine Begehung durch Feuerwehrkräfte ergeben. In dem Heim seien 55 Menschen gemeldet, so die Polizei. Weitere Informationen werden vermutlich erst am Montagmorgen vorliegen.