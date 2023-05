Ab dem 1. Juli öffnet die Kartbahn in Emsbüren unter neuem Betreiber wieder. Ein erstes Training und ein kleines Turnier hat es am Pfingstwochenende bereits gegeben. Foto: Leon ten Hoedt up-down up-down Sportbar im amerikanischen Stil Lärmschutzwall fertig: Neue Kartbahn öffnet bald in Emsbüren Von Jonas E. Koch | 30.05.2023, 16:47 Uhr

Am 1. Juli eröffnet die neue Kartbahn in Emsbüren. Der neue Betreiber Leon ten Hoedt erklärt, was er gegen die Lautstärke unternommen hat und warum auf seiner neuen Bahn sogar Blinde und Querschnittsgelähmte fahren können.