„Kespel Helau!“: Weil der Rosenmontagsumzug in Emsbüren erneut ausfiel, feierten Herzog und Kumpan am Rosenmontag mit den Kindern in den Kitas und Grundschulen. FOTO: Anne Bremenkamp Alternative zum Rosenmontagszug Karneval in Emsbüren: Herzog und Kumpan feiern mit den Kindern Von Anne Bremenkamp | 01.03.2022, 12:03 Uhr

Zwei Jahre Corona, Krieg in der Ukraine, wieder kein Rosenmontagsumzug in Emsbüren: Wenig Grund für Frohsinn herrscht in der Karnevalshochburg. Doch unter bekommen ließen sich Herzog und Kumpan nicht - und feierten mit Kindern in Kitas und Grundschulen.