Die Jury musste sich aus fast 30 Bewerbungen entscheiden. Gesucht wurden bei der Ausschreibung Einzelpersonen, Gruppen, Vereine und Initiativen, die vorbildliche oder beispielgebende Arbeit für den ländlichen Raum geleistet haben. „Damit soll das oft im Hintergrund stehende Engagement in das Blickfeld gerückt werden, das ein wichtiges Fundament für den ländlichen Raum darstellt“, so Johannes Buß, Leiter der Katholischen Landvolk-Hoschule Oesede .

Die KLJB Emsbürenwurde wegen ihrer regelmäßigen Maiandacht mit Bewohnern des örtlichen Pflegeheimes Elisabethhaus ausgezeichnet. Am ersten Maiwochenende werden die Bewohner vom Pflegeheim abgeholt und zur selbst gestalteten Andacht in der Kirche begleitet.

Im Anschluss trifft man sich im Pfarrgarten oder im Pfarrheim, um sich in gemütlicher Atmosphäre bei Würstchen und Salaten auszutauschen.

Unter dem Motto „Jung trifft Alt“ erfahren gerade die Jugendlichen viele Hintergründe über den eigenen Ort und aus „alten Zeiten“, so die Vorsitzenden Tobias Wilbert und Anne-Marie Hopmann in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Idee zu dieser Initiative, die jetzt schon einen festen Termin im Jahresprogramm der KLJB Emsbüren ausmacht, sei vor zwei Jahren im Rahmen des bistumsweiten Ehrenamtstages des Verbandes entstanden.

Das Preisgeld wurde „geteilt“. So möchte die KLJB 500 Euro für die Finanzierung der 72-Stunden-Aktion im Juni 2013 verwenden. 500 Euro wurden an Heimleiterin Hildegard Depker und an die Vorsitzende des Heimbeirates, Anneliese Pilz, überreicht.

„Wir werden den Betrag für die Anschaffung eines Flachbildschirmes im Gruppenraum verwenden“, so Hildegard Depker. Mit dieser Technologie könnten Filme und Fotos ansprechender gezeigt werden.

„Die Bewohner haben die Maiandacht lange in Erinnerung“, betonte die Heimleiterin. Die Teilnehmer werden in der Regel im Rollstuhl vom Elisabethhaus zur Kirche gefahren. „Dafür gebrauchen wir natürlich viele Schieber“, dankte auch Anneliese Pilz der Emsbürener Landjugend für das vorbildliche Engagement für Kranke und Senioren in der Gemeinde.