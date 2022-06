Eine Auftaktveranstaltung für ein Kinder- und Jugendforum soll es im Herbst in Emsbüren geben. FOTO: Michael Gründel (Symbolfoto) up-down up-down Alle jungen Menschen willkommen Kinder- und Jugendforum in Emsbüren: Im Herbst gehts los Von Ludger Jungeblut | 24.06.2022, 07:16 Uhr

Junge Menschen in Emsbüren sollen sich bald in einem neuen Kinder- und Jugendforum mehr Gehör verschaffen können. Die klare Botschaft aus dem Gemeinderat: Man will mit ihnen dauerhaft auf Augenhöhe sprechen.