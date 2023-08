Bürger sind gefragt Klimaneutral heizen: Emsbüren arbeitet an künftiger Wärme-Versorgung Von Thomas Pertz | 24.08.2023, 12:20 Uhr Wie kann die Wärmeversorgung in Emsbüren künftig aussehen? Eine Infoveranstaltung am 30. August stößt auf großes Interesse. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Wie kann eine Wärmeversorgung in Emsbüren aussehen, wenn die Energiequelle nicht mehr aus Öl und Gas besteht? Erste Antworten darauf gibt es am 30. August in einer Bürgerversammlung im Saal Evering. Schon jetzt deutet sich ein großes Interesse an.