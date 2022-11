Tag des Baumes in Emsbüren: Gemeinsam mit rund 130 Viertklässlern pflanzte der Heimatverein auf dem Heimathof eine Rotbuche, den Baum des Jahres 2022. Foto: Anne Bremenkamp up-down up-down Klimaschützer und Multitalente Heimatverein Emsbüren feiert mit 130 Kindern den Tag des Baumes Von Anne Bremenkamp | 14.11.2022, 07:38 Uhr

Der internationale Tag des Baumes ist eigentlich am 25. April. Da Bäume aber keinen Terminkalender kennen, hat der Heimatverein Kirchspiel Emsbüren eine der größten Mitmachaktionen im Naturschutz in diesem Jahr kurzerhand in den November verlegt.