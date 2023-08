Die Feuerwehr Emsbüren ist am Samstag, 26. August 2023, gegen 13.20 Uhr nach Emsbüren/Leschede in die Kräuterstraße gerufen worden. Dort hatte ein Bewohner mit einem Abflammgerät (Bunsenbrenner) versucht, Unkraut abzuflammen. Dabei setzte er Koniferen in Brand, diese befanden sich in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus, sodass das Feuer drohte überzuspringen.

Nachbarn helfen in Emsbüren beim Löschen mit Gartenschläuchen

Sofort nach Erkennen der Gefahr unternahmen Nachbarn mit Gartenschläuchen erste Löschversuche, ebenso wurde der Brand mit Feuerlöschern bekämpft, was auch erste Erfolge zeigte und Schlimmeres verhinderte. Die angerückte Feuerwehr Emsbüren löschte den Brand ab.

Ein Zaun neben den abgebrannten Koniferen wurde beschädigt. Foto: Hermann Bojer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Da bei dem Wohnhaus die Fenster geöffnet waren, sei auch Brandrauch und Löschpulver in die Räume gelangt, wie Gemeindebrandmeister Marco Lögering erklärte. Deshalb wurde das Gebäude mit einem Überdruckbelüftungsgerät rauchfrei gemacht. Von den Koniferen blieb nur noch ein Astgerippe übrig, auch ein Gartenzaun wurde durch das Feuer beschädigt.

Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Vor Ort war die Feuerwehr Emsbüren mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, sowie Polizei und Rettungsdienst.