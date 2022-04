In der Nacht zu Montag: Überfall auf Tankstelle in Bad Iburg. Symbolfoto: dpa FOTO: Archiv Fahndung läuft auf Hochtouren Zwei Einbrüche in einer Nacht in Lünne und Emsbüren Von PM. | 21.10.2011, 10:42 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag haben einer Pressemitteilung der Polizei zufolge bislang unbekannte Täter die hintere Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Ludwig-Schriever-Straße in Lünne aufgehebelt. Sie drangen in die Wohnräume ein und entwendeten Schmuck und Münzsammlungen.