Es wurde festgestellt, dass nicht alle Hundehalter der Pflicht zur Anmeldung nachkommen. Aus Gründen der Steuergerechtigkeit hat die Gemeinde entschieden, eine Hundebestandsaufnahme durchzuführen. Dazu werden alle Haushalte in Emsbüren durch Mitarbeiter einer beauftragten Firma aufgesucht. Diese sind wochentags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr und samstags bis 17 Uhr unterwegs. Die Hundezähler erhalten von der Gemeinde Ausweise, die sie sichtbar tragen. Zur Durchführung dieses Auftrages werden keine Wohnungen betreten.

Falls nicht gemeldete Hunde festgestellt werden, müssen die betroffenen Hundehalter mit einer rückwirkenden Steuerfestsetzung rechnen. Zudem können Bußgelder geltend gemacht werden. Daher empfiehlt die Gemeinde jedem Hundehalter, seine Tiere schnellstens noch anzumelden.

Persönliche Anmeldungen können in der Bürgerzentrale (Erdgeschoss) oder im Fachbereich Finanzen (1. Obergeschoss), Zimmer 25, vorgenommen werden. Schriftliche Anmeldungen sind an die Gemeinde Emsbüren, Fachbereich Finanzen, Markt 18, 48488 Emsbüren, Fax 05903/9305-155, zu richten. Neben der Rasse und der Herkunft ist anzugeben, seit wann der Hund in Emsbüren gehalten wird.

Die jährliche Hundesteuer richtet sich nach der Anzahl der gehaltenen Hunde. Für einen Hund sind 36 Euro jährlich zu zahlen, für den Zweithund 60 Euro und für jeden weiteren Hund 84 Euro. Anmeldeformulare sowie weitere Informationen sind unter: www.emsbueren.de abrufbar.