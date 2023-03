Vom 1. April bis 31. August ist das „Ems Bad“ in Emsbüren wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Foto: Mike Röser up-down up-down Mehrere Monate geschlossen Deshalb wird das Schwimmbad in Emsbüren in Kürze „aufgehübscht“ Von Thomas Pertz | 28.03.2023, 09:23 Uhr

Klein, aber fein - so wird das Emsbad in Emsbüren Angaben der Gemeinde zufolge von seinen Besuchern empfunden. Damit das so bleibt, muss es zum „Aufhübschen“ eine Weile schließen. Es wird aber mehr gemacht als „nur“ Kosmetik.