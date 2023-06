Unterwegs mit der 91 Jahre alten Helene Bruns: Rikschafahrer Michael Bernsen, Pflegedienstleiter im Elisabeth-Haus in Emsbüren. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Angebot der Initiative Seitenblicke Ausflüge nicht nur für Senioren: Neues Rikscha-Projekt in Emsbüren Von Thomas Pertz | 19.06.2023, 11:22 Uhr

Wer in Emsbüren nicht mehr gut zu Fuß ist, muss deshalb noch lange nicht in den eigenen vier Wänden ausharren. Die Initiative Seitenblicke hat eine Idee in die Tat, besser gesagt auf Rädern, umgesetzt.