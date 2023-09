Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem weißen Kastenwagen die Straße Dahlhok aus Richtung Lange Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße. Aus noch unbekannten Gründen übersah er die am rechten Fahrbahnrand in die gleiche Richtung laufende 55-jährige Fußgängerin und fuhr diese an, woraufhin sie stürzte.

Der Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Telefonnummer 05903/703190 zu melden.