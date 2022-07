„Die Unzufriedenheit Emsbürener Bürger mit der Politik in Emsbüren hat nicht zuletzt durch die ständigen Auseinandersetzungen und bisweilen grotesk anmutenden Querelen seit der Wahl von Bernhard Overberg zum Bürgermeister im September 2006 spürbar zugenommen“, so der Mitinitiator der FWG, Martin Brink. Die Gemeinde laufe Gefahr, weiter an Bedeutung zu verlieren, wenn es nicht gelinge, ihre Einflussnahme an den entscheidenden Stellen der Macht zu etablieren.